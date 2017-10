Bad Liebenzell Schwanen ist Herzensangelegenheit

"Als ich vor vier Jahren nach Bad Liebenzell kam, war der Schwanen noch eine Ruine", erinnerte sich Bürgermeister Dietmar Fischer bei seiner Laudatio. Zwischenzeitlich habe er viele Geschichten über den "Schwanen" gehört. Ein solches Projekt sei vor allem wegen der vielen baurechtlichen Vorschriften nicht einfach zu bewältigen gewesen. Aber Toll ließ sich nicht beirren. In der Tat war das Gebäude mit dem früher weithin bekannten Traditionsgasthaus so heruntergekommen, dass man schon von Abbruch sprach. Aber die Bürger hatten sich anlässlich einer vom Ortschaftrat einberufenen Bürgerversammlung für den Erhalt des Altbaus ausgesprochen. Zumindest aber sollte eine dem vorhandenen Dorfbild angepasste neue attraktive Ortsmitte entstehen mit Treffpunkt (Biergarten) im Grünen neben dem alten Brunnen unter der altehrwürdigen Kastanie.

Genau in diesem Sinne will Bernd Toll seine Investition in die alte Baumasse auch verstanden wissen. Ganz deutlich sieht man dies am völlig neuen Dachaufbau. Im Obergeschoss wurden etwa 500 Kubikmeter Holz in Form von Pfosten, Streben, Balken und Sparren verbaut, erläutert Zimmerermeister Gerhard Weber die sichtbar gediegene Zimmermannskunst. Er und seine Mannen haben das neue Dach in Rekordzeit von vier Wochen aufgebaut. Auf einer Fläche von 220 Quadratmeter hoch über den Dächern von Unterhaugstett entstehen hier vier wunderschöne Penthousewohnungen mit großzügigen Fensterfronten.

Nunmehr wird mit den aufwendigen Innenausbauarbeiten begonnen. Nach Einschätzung Tolls sollen sie 2019 beendet sein. Die Unterhaugstetter freuen sich schon jetzt über das Schmuckstück. Das brachten sie nicht zuletzt auch mit ihrer regen Teilnahme am Richtfest zum Ausdruck.

Im Obergeschoss des Schwanen wurden mehr als

500 Kubikmeter Holz in Form von Pfosten, Streben, Balken und Sparren verbaut.

ZAHL DES TAGES