Bad Liebenzell "Schwäbischer Schulteschor" begeistert im Kurhaus

Bürgermeister Dietmar Fischer begrüßte die Sänger und deren Begleitung im Kurhaus. Nach einem Mittagessen erläuterte er den im Bau befindlichen Sophi-Park, der im Juli kommenden Jahres eingeweiht wird. Die anwesenden Sänger, darunter sechs ehemalige Bürgermeister, zeigten sich sehr interessiert an der Planung, zumal der Sophi-Park in Bad Liebenzell die erste philosophische Parkanlage in ganz Deutschland ist.

Aus dem ganzen Land

Nach Kaffee und Kuchen begeisterte der "Schwäbische Schulteschor" die Teilnehmer des Seniorennachmittags. Ulrich Maier, früherer Bürgermeister der Stadt Bad Wildbad und Gründer des Chors vor 51 Jahren, führte gekonnt durch das Programm und stellte die Sänger vor, die aus ganz Baden-Württemberg angereist waren. Dabei verwies er auch auf die früheren Auftritte, so beim VdK, beim Dirndl- und Trachtenball, Ball zum fröhlichen Weinberg und bei den Führungsseminaren der IBM Deutschland im Kurhaus von Bad Liebenzell.