Bad Liebenzell Schauspielerische Glanzleistung präsentiert

Bad Liebenzell-Möttlingen. Der gelungenen Premiere am Donnerstagabend folgten an Dreikönig zwei Auftritte. Einmal am Nachmittag für die Möttlinger Senioren und Großeltern mit Enkeln sowie am Abend vor erneut voller Halle.

Ins "Kirchgässle" transportiert

Der Dreiakter "Schwarz brennd on weiß gflaggd" von Regina Rösch wurde von der Veigelesbühne bearbeitet und auf der Bühne direkt in das "Kirchgässle" mitten in den Ortskern transportiert.