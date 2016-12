Bad Liebenzell Schauspielerische Erfahrung

Die beiden Ehemänner und Freunde Hans-Peter und Ernst Wolfgang kommen abends müde und gestresst von der Arbeit nach Hause und werden von ihren gefügigen Ehe- frauen Rosemarie und Irmtraud vorbildlich umsorgt und gepflegt. Doch die beiden Frauen können es ihren Ehemännern nie recht machen. Dadurch kommt zunehmend triste Stimmung auf, und das Eheleben der Paare leidet gewaltig.

Doch dann ziehen neue Bewohner im Nachbarhaus ein. Das wäre eigentlich nichts Besonderes, wenn nicht die beiden naiven Tratschtanten Jaqueline und ihre Schwester Chantal mit ihren Vermutungen und Spekulationen die Stimmung im Ort gewaltig anheizen würden. Das Mundartstück lässt bis zum Schluss offen, warum die beiden mysteriösen neuen Nachbarn gerade hierher gezogen sind.

Premiere am 5. Januar

In der sehenswerten Komödie spielen mit: Marco Gäckle, Heike Vorgrümler, Anke Gruber, Uwe Renschler, Mario Gäckle, Kevin Bohnenberger, Katja Gerds und Sonja Gellert.

Die talentierten Laien- schauspieler aus der Region um Bad Liebenzell sind ein eingeschworenes Team und verfügen bereits in jungen Jahren über reichlich schauspielerische Erfahrung.

Die Besucher dürfen sich auf einen unbeschwerten Abend voller Überraschungseffekte freuen.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Im Januar sind in der Festhalle Möttlingen an den Wochenenden insgesamt neun Vorführungen vorgesehen.

Die Premiere ist am 5. Januar 2017 um 20 Uhr. Die Halle wird jeweils schon 90 Minuten vor Beginn der Aufführung geöffnet. Die Sitzplätze sind nummeriert. Weitere Aufführungstermine sind: am 6., 7., und 8. Januar, sowie am 13., 14., 15., 20. und 21. Januar.

Alle Aufführungen beginnen um 20 Uhr. Karten können bei der Veigelesbühne telefonisch reserviert werden. (Tel: 0152/23 27 87 88 oder Tel: 0174/7 07 02 59). Kartenbestellung per E-mail unter: Vorverkauf@Veigelesbuehne.de.