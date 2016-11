Bad Liebenzell Schaufenster verwandelt sich in Krippe

Dritte Aktion

Zum dritten Mal gestaltet Udo Schmitt von der Liebenzeller Mission die große Weihnachtskrippe. Das Schaufenster der Firma Stark in der Hugo-Mäulen-Straße bietet die passende Kulisse dafür. Der Raumausstatter-Betrieb stellt mit freundlicher Unterstützung den Platz für die Krippe zur Verfügung.

Durch handgearbeitete Figuren, Fundstücke aus der Natur und passenden Texten zu den Szenen wird die Weihnachtskrippe zu einem Anziehungspunkt für Passanten. Die Krippe will zum Innehalten, Nachdenken und Staunen einladen. Dieses Jahr steht die Ausstellung unter dem Motto "Der Himmel ist nicht oben, seit Jesus ist er hier", in Anlehnung an ein Lied des bekannten christlichen Autors, Musikers und Journalisten Jürgen Werth.