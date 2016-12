Bad Liebenzell Sauna Pinea an Weihnachten fertig

Bad Liebenzell. So wird am ersten Weihnachtsfeiertag der komplette Saunabereich in Betrieb genommen. Aus diesem Anlass gibt es für die Besucher einige Überraschungen. So dürfen sich die Besucher bei der 100-Grad-Sauna auf ein neues Design freuen, berichtet Bürgermeister Dietmar Fischer stolz. Das Dampfbad sowie die Erlebnisduschen haben eine Schönheitskur hinter sich. Außerdem werden einige Schäden behoben. Insgesamt gibt es dort fünf Saunen. Die Kosten für die Arbeiten in diesem Bereich belaufen sich auf 100 000 Euro, so Fischer.

Weitere 400 000 Euro werden in die Sanierung des Badebereichs gesteckt. So lässt die Stadt Mängel am Dampfbad, an der Sole-Inhalation, an den Erlebnisduschen und an der Wärmebank beseitigen. Außerdem wird das Ganze optisch aufgewertet. Die Sole-Inhalation ist inzwischen seit zwei Jahren geschlossen. Der gesamte Badebereich wird voraussichtlich am 13. Februar in Betrieb genommen. "Damit bieten wir für die Gäste einen Mehrwert", freut sich Rathauschef Fischer.

Wenn bereits ab dem ersten Weihnachtsfeiertag der komplette Saunabereich in Betrieb geht, müssen die Badegäste wieder den regulären Eintrittspreis bezahlen. Als Ausgleich für die andauernden Einschränkungen im Badebereich erhalten die Besucher des Thermalbades beim Lösen einer Eintrittskarte einen Gutschein über eine 50-Prozent-Ermäßigung für einen weiteren Badeaufenthalt. Saunagäste erhalten einen Gutschein in Höhe von zwei Euro. Die Bons können zwischen dem 1. März und dem 30. September eingelöst werden.