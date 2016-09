Alle, die gerne das Freibad in Bad Liebenzell besuchen, dürfen sich freuen: Die Saison wurde verlängert und endet nicht am Sonntag, 11., sondern am Sonntag, 25. September. Der Kiosk im Freibad schließt ab dem 12. September. Getränke und Eis sind am Automaten erhältlich. Foto: Stadt