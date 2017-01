Bad Liebenzell Ruf der Stadt als Kurort entscheidend geprägt

Templ wurde am 19. November 1918 in Wien geboren. Er wuchs in Mährisch-Schönberg auf, besuchte dort das Gymnasium und legte 1937 sein Abitur ab. Von 1937 bis 1943 studierte er Medizin und wurde 1940 zur Wehrmacht eingezogen. Zunächst als Sanitäter und später als Truppenarzt machte er den Russlandfeldzug mit.

Nach Kriegsende war Templ zunächst in Mährisch-Schönberg am städtischen Krankenhaus tätig, wurde mit seiner Familie aber 1946 vertrieben. Nach verschiedenen Stationen lernte er 1948 in Bad Mergentheim seine spätere Ehefrau Erna, geborene Bittner, kennen. 1949 ließen sich die beiden in Bad Liebenzell nieder. Hier leitete Templ zunächst die Kur-Klinik "Hugo-Schäffer-Haus". Von 1976 bis 1982 war er Leitender Obermedizinaldirektor der LVA-Klinik "Schloßberg". Die Landesversicherungsanstalten (LVA) waren bis 2005 für die Rentenversicherung der abhängig beschäftigten Arbeiter sowie der gesetzlich pflichtversicherten selbstständigen Handwerker und Gewerbetreibenden zuständig.

Templ setzte sich für die Belange der Kur ein und beschäftigte sich in vielen Abhandlungen mit dem Klima und der Wirkung der Liebenzeller Heilquellen. Als langjähriges Mitglied im Verwaltungsrat der Kurverwaltung Bad Liebenzell GmbH trug Templ mit dazu bei, dass Bad Liebenzell als Kurort und Heilbad einen bedeutsamen Ruf erlangte.