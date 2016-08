Bad Liebenzell Rekordtief bei den Besucherzahlen

Die zuletzt gestiegenen Temperaturen haben wenigstens dafür gesorgt, dass wieder mehr Badegäste gekommen sind. Am Mittwoch knackte das Freibad die 1000- Besuchermarke. "Wenn man den Wetterprognosen Glauben schenken darf, wird die 30 000er-Marke in diesem Jahr doch noch fallen", so Basche. Ab 25 Grad Außentemperatur werde das Schwimmbad immer voller. Unabhängig davon sei die Tätigkeit als Schwimmmeister für ihn sein Traumberuf: "Ich bin dort, wo andere ihre Freizeit verbringen." Dabei seien die Wartungs- und Pflegearbeiten nicht abhängig von den Besucherzahlen.

Reichhaltige Erfahrungen

Am Ende der Saison, also in knapp drei Wochen, muss Basche die Filter austauschen und den Filterkreislauf desinfizieren, Roste herausnehmen und einlagern, das Becken ablassen, die Leitungen verschließen. Dazu kommt noch die Pflege der Grünanlagen und Bäume.

In Sachen Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit haben Basche und sein Team aber langjährige Erfahrung. In der Zeit, in der das Bad Liebenzeller Freibad sozusagen seinen Winterschlaf hält, werden einmal in der Woche die Maschinen auf ihre Funktion hin geprüft, denn es soll alles im nächsten Jahr ohne Probleme anlaufen – dann aber möglichst mit einem etwas schönerem Wetter.