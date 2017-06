Bad Liebenzell Reise ins Kaiserreich

Der Spaziergang begann am Marktplatz, führte in den Kurpark, von dort an der Schlayer­burg vorbei, über den Missionsberg, zum Stadtsee und bog in die Baumstraße ein. Dort flanierten bereits einige Schauspieler in historischem Kostümen aus der Zeit um 1900. Sie luden die Spaziergänger in das früher bekannte Gasthaus "Zur Linde" mit schwäbischer Erlebnisgastronomie ein.

Resolute Lindenwirtin

Heeskens bot während seiner Führung Einblicke in das Alltagsleben der Bad Liebenzeller um die Zeit von 1900. Im Saal des ehemaligen Gasthauses erfuhren die Spaziergänger während des Essens so einiges über die resolute Lindenwirtin, die Zeller Badekultur um 1900 und die anderen damaligen Pensions- und Gasthäuser.