Bad Liebenzell Reise in Vergangenheit

Schultes eröffnet Schau

Die Vernissage findet am Mittwoch, 7. September, ab 19 Uhr in der Paracelsus Therme statt. Bürgermeister Dietmar Fischer eröffnet die Ausstellung. Helmut K. Schiek, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsverein Bad Liebenzell, führt in die Ausstellung ein.

Die Bilder und Postkarten stammen aus den Sammlungen von Ulrich Krauss, Helga Stutz und dem Archiv der Stadt Bad Liebenzell. In der Schau werden Bilder aus der damaligen Zeit gezeigt. Der Vorstand des Heimat- und Geschichtsvereins hat aus mehreren Hundert Postkarten und Bildern 130 für die Zeitreise Anfang des 20. Jahrhunderts ausgewählt. Die Vernissage wird musikalisch umrahmt.