Bad Liebenzell Premiere für Skifahrer

Das Ziel war zum ersten Mal die Ski-Region Hochötz/Kühtai. Unter der Leitung von Angelika und Mike Waterstrat trafen sich 31 Skifahrer im Berghotel Marlstein in Ochsengarten.

Trotz wenig Schnee waren die Teilnehmer zufrieden mit den mit Kunstschnee präparierten Pisten. So genossen alle an den drei Tagen die Abfahrten in Hochötz und Kühtai. Die nächste Ausfahrt führt vom 27. bis 29. Januar 2017 in die Bielefelder Hütte, die direkt im Ski-Gebiet Hochötz auf 2150 Metern Höhe liegt.

Montags Gymnastik