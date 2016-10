Bad Liebenzell Preisträger musizieren im Paracelsus-Krankenhauses

Bad Liebenzell-Unterlengenhardt. Ein Preisträger-Konzert mit dem Klaviertrio Rosa Wember, Sebastian Fritsch und Robert Neumann lockt am Samstag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr in den Blauen Saal des Paracelsus-Krankenhauses Unterlengenhardt. Dieses Klaviertrio hat sich in der "Begabtenklasse" der Stuttgarter Musikschule gefunden. Alle drei studieren bereits an den Musikhochschulen Stuttgart und Freiburg und sind Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe.