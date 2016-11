Bad Liebenzell Preis mit 25 Tonnen Gewicht geholt

Bad Liebenzell-Maisenbach-Zainen. Als Sebastian Schaffner, Berater des Saatgutherstellers KWS (Kleinwanzlebener Saatzucht) Landwirt Berger aus Maisenbach-Zainen am Telefon gratulierte, fragte dieser verdutzt: "Zu was gratulieren?" Als Schaffner antwortete, dass er 25 Tonnen Zuckerrüben gewonnen hatte, musste sich Berger erst einmal sammeln. Der Landwirtschaftsmeister hatte automatisch an der Verlosung teilgenommen, weil er im Sommer beim Internetshop von KWS Saatgut bestellt hatte: "Ich habe dann gleich überlegt, was ich mit den Rüben tun kann." Denn da gab es gleich das erste Problem. Landwirt Berger musste für die Ladung erst einmal Platz schaffen, denn sein gesamter Hof war bereits voll mit Zuckerrüben.

Zufrieden mit dem guten Wachstum

Es sei alles andere als selbstverständlich für Landwirte in der Region, Zuckerrüben anzubauen, gibt Berger zu verstehen. Erst seit vier Jahren nutzt er sie: "Hier im Nordschwarzwald war ich einer der ersten." Zufrieden stellt er seitdem fest, dass sie hier gut wachsen. In diesem Jahr erntete Berger, der mit seinen Eltern den Hof bewirtschaftet, 500 Tonnen. Auf fünf seiner 85 Hektar Anbaufläche gibt es Zuckerrüben. Den Maisanbau hat Berger dadurch etwas reduziert. Außerdem kauft er Rüben zu, die auf weiteren fünf Hektar wachsen.