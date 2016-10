Bad Liebenzell Plötzlich fliegen Farbbeutel

Bad Liebenzell. Nach Eröffnung der neuen Eislaufsaison im Bad Liebenzeller Polarion durch Mr. und Mrs. Polarion stieg die Eisparty einen Tag später. Betreiberin Monika Schleicher hatte für das launige Unterhaltungsprogramm gesorgt. Carsten Graf aus Stammheim war der DJ und legte die Musik auf, die den Jugendlichen derzeit gefällt. Die Eisfläche wurde mit vielen bunten Scheinwerfern in ein buntes Lichermeer getaucht. Ein Eisläufer hatte sogar Schlittschuhe mit bunt beleuchteten Schlittschuhkufen an. Zur Teilnahme an der Coloured-Opening-Party gehörte es sich für die Eisläufer, dass sie sich ihr Gesicht mit spezieller Körpermalfarbe selbst fantasievoll anmalten, denn die Malfarbe leuchtete unter dem UV-Licht der Halle.