Bad Liebenzell Petticoat und Elvis-Tolle sind angesagt

Hubert Schlaier aus Hechingen stellt sein umgebautes Feuerwehrfahrzeug als Ausschankanlage zur Verfügung. Es handelt sich um ein Löschfahrzeug der Marke Magirus, Baujahr 1979, berichtet Heinz Schober. Der Bad Liebenzeller organisiert das Treffen, ist Mitveranstalter und sorgt für die Bewirtung beim Oldtimertreffen.

Um 18 Uhr beginnt das Lichterfest im Kurpark von Bad Liebenzell. Das Motto lautet "Rockabilly".

Gegen Einbruch der Dunkelheit verwandeln viele fleißige Helfer den Kurpark in ein buntes Lichtermeer.

"Es gibt eine Lasershow und ein Musikfeuerwerk", so Weiss. Auch ein Kinderprogramm ist eingeplant. Die Besucher des Oldtimertreffens sowie des Lichterfestes werden gebeten, sich zu kleiden, wie es in den 1950er-Jahren üblich war. Es sind also Petticoat und Elvis-Tolle angesagt. Gerne dürfen bei der Mode auch die 1940er-, 1930er- und 1920er-Jahre wieder aufleben.

Weitere Informationen: Telefon 07052/40 80