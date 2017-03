Bad Liebenzell Partnerschaftsjubiläum wird ein Riesenfest

Auch zu besonderen Anlässen traf man sich. Rund 140 Bad Liebenzeller nahmen in Villaines an den Festlichkeiten zum 200. Jahrestag der Französischen Revolution teil. Ebenso teilnehmerstark war die französische Delegation, die zum 900-jährigen Stadtjubiläum in Bad Liebenzell zu Gast war.

Beschwingt und munter ging es aber auch nach den offiziellen Unterzeichnungsakten weiter. Fortan gab es im jährlichen Wechsel gegenseitige Besuche, die besonders in den runden Jubiläumsjahren auch viel Interesse bei der Bevölkerung fand. Da platzten die Festsäle aus allen Nähten und auch draußen bei den Veranstaltungen im Freien wollten zahlreiche Neugierige teilhaben. Zur Tradition wurde es seit 2000 auch, dass bei den Neujahrsempfängen jeweils eine Delegation Grüße und gute Wünsche aus der Partnerstadt überbrachte.

Langweilig wurde es also nie in der langjährigen, aber jung gebliebenen Freundschaft. Dafür sorgte unter anderem auch eine Städtepartnerschaftsvereinigung (SPV), die 2012 als Gegenstück zum französischen Freundschafts-komitee aus dem bisherigen Freundeskreis gegründet wurde. Unter der Führung von Günther Wallburg gelang es ihr bestens, die Freundschaftsbeziehungen weiter zu intensivieren und sogar auf neue Teilnehmergruppen auszudehnen. So kam es zum Austausch von Wandergruppen oder zu zwei viel beachteten kulturellen Kreativtreffen von deutschen und französischen Kunstschaffenden.

Anmeldungen bis 20. März

Für die Fahrt nach Villaines haben sich bislang 80 Teilnehmer eingetragen. Wie immer werden sie privat bei befreundeten Familien untergebracht. Anmeldungen sind bis Montag, 20. März, möglich. Alternativ zu den Busfahrten kann man privat mit dem Auto anreisen oder eine Mitfahrgelegenheit nutzen. Für Rückfragen steht die Stadtverwaltung, Telefon 07052/40 82 04, zur Verfügung.