Bad Liebenzell Ortsdurchfahrt wird ab Juli saniert

In den ersten Tagen geht es um vorbereitende Maßnahmen. Ab 27. Juli ist die Straße gesperrt, teilte Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, mit. An diesem Tag beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien.

Bund investiert rund 250.000 Euro

"Wir gehen von einer Bauzeit von vier Monaten aus", fügte Herzel hinzu. Das Projekt wird damit voraussichtlich Mitte oder Ende November abgeschlossen. Bei den Arbeiten handelt es sich um einen Vollausbau. Der Bund investiert dafür 250.000 Euro. Er ist für die Maßnahme zuständig, da es sich um eine Bundes­straße handelt. In diesem Betrag ist auch die Sanierung der Randsteine auf der Kurparkseite enthalten.