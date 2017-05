Bad Liebenzell Oldtimertreffen am Pfingstsonntag

Bewirtung beginnt um 9 Uhr

Dort gibt es nicht nur Fahrzeuge aus deutscher Produktion zu sehen. Gerade auch US-Autos sind vertreten. So wurde beim Bad Liebenzeller Oldtimertreffen am Polarion im vergangenen Jahr ein amerikanisches Fabrikat zum Sieger gekürt. Es handelt sich um ein Fahrzeug der Marke Excalibur, Baujahr 1978, mit acht Zylindern, 7,4 Liter Hubraum und 220 PS. Gebaut wurde das Auto einst in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Sigbert Keppler aus Oberkollbach ist stolzer Besitzer. Er nimmt in diesem Jahr erneut am Oldtimertreffen teil.

Bereits um 9 Uhr beginnt die Bewirtung vor dem Kurhaus.

Hubert Schlaier aus Hechingen stellt sein umgebautes Feuerwehrauto als Ausschankanlage zur Verfügung. Es handelt sich um ein Löschfahrzeug der Marke Magirus, Baujahr 1979.

"Michael Spang aus Auggen im Markgräfler Land ist Zapfmeister", so Schober. Angeboten werden Pommes mit Würstchen und Steak –­ auch ohne Schweinefleisch. Zudem gibt es zur Mittagszeit ein Menü sowie Kaffee und Kuchen.

Das Lichterfest startet um 18 Uhr im Kurpark. Die Eintrittspreise beginnen bei drei Euro. Der Excalibur von Keppler ist übrigens eines von vier Fahrzeugen, das beim Lichterfest im Kurpark zur Schau gestellt wird.