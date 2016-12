Bad Liebenzell "Ohrfeige" für die Bürger beklagt

Auch wenn es formal zu den Kompetenzen eines Bürgermeisters gehören mag, solchen Einfluss auf den Verlauf einer öffentlichen Sitzung zu nehmen, gehöre es wohl zu den Rechten und Pflichten eines Gemeinderates, zu Vorgängen, Gewichtungen sowie Bewertungen im Zusammenhang mit haushaltsrelevanten Rechtsfragen eine klare Meinung zu haben und diese zu vertreten. Dass eine individuelle Auslegung komplexer Zusammenhänge, wenn sie von der Auffassung und Bewertung eines Bürgermeisters abweiche, als Falschaussage und unrichtige Behauptung verurteilt werde, erschließe sich seinem Demokratieverständnis nicht, so Kliewer. "Heikle Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung zu streichen, weil vermutlich ein Konsens nicht erreichbar erscheint, ebenfalls nicht", macht der Stadtrat deutlich.

Kliewer spricht von Willkür

"Als Bürger, um deren Wohlwollen und Interesse für unsere Arbeit wir als Gemeinderäte werben, hätte ich das Verhalten von Bürgermeister Dietmar Fischer als Ohrfeige empfunden, als nicht nachvollziehbare Willkür", so Kliewer. Nach seiner Meinung scheint es so, dass die Bürger in den wichtigen Fragen der Etatpolitik zu wenig ernst genommen würden. "Als in zweierlei Sicht des Wortsinns betroffener Gemeinderat kann ich nur feststellen: Wirklicher Konsolidierungswille, der über rein monetäre Zusammenhänge hinaus auf nachfolgende Generationen zu blicken in der Lage sein muss, sieht anders aus."