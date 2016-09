Bad Liebenzell Notleidenden unter die Arme gegriffen

Die Liebenzeller Mission stehe heute vor neuen Herausforderungen, sagte Krause: "Uns beschäftigt die Frage, wie wir das dynamische Werk der Liebenzeller Mission nicht nur erhalten, sondern auch weiter wachsen lassen können." Dazu brauche es Menschen, die sich in die missionarische Arbeit berufen ließen, und zusätzliche Unterstützer des Missionswerkes.

Über ihre Arbeit in einer der abgelegensten Regionen im afrikanischen Malawi berichteten Vroni und Johannes Urschitz. Malawi galt 2015 als das ärmste Land der Welt. Die Missionare engagierten sich acht Jahre lang in einem Dorfentwicklungsprojekt. Mittlerweile sind ein Kindergarten, eine Grundschule, ein Hungerhilfeprogramm, Patenschaften, zwölf Brunnen und mehrere Landwirtschaftsprojekte entstanden. Gerade leide Malawi unter einer großen Hungersnot, berichteten die Missionare: "Durch die Flut im letzten Jahr und die Dürre in diesem Jahr ist trotz aller Bemühungen die Ernte ausgeblieben." Viele Malawier lebten derzeit von einer Mahlzeit am Tag, was nicht ausreiche. "In unserem Projekt versuchen wir in dieser akuten Notsituation ganz konkret durch Maisverteilung und Schulspeisungsprogramme zu helfen. Doch auch unser Maisvorrat geht so langsam zur Neige und wir müssen irgendwo versuchen, weiteren Maisvorrat zu bekommen."

Neben den Missionaren waren auch Mitarbeiter der Partnerkirche der Liebenzeller Mission in Bangladesch zu Gast. Außerdem wurden rund 25 Kurzzeitmitarbeiter zu ihren mehrmonatigen Einsätzen im Ausland verabschiedet. Für Kinder und Jugendliche gab es parallel ein extra Programm.