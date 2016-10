Bad Liebenzell Notar verlässt die Stadt Bad Liebenzell

Bad Liebenzell. Lämmle wechselt im Rahmen der laufenden Notariatsreform des Landes nach Nagold (wir berichteten). Zum 1. Januar 2018 werden alle staatlichen Notariate aufgelöst. Lämmle bewarb sich erfolgreich in Nagold und schließt sich dort mit Notar Timm Läpple zusammen. Bad Liebenzell ist damit ab 2018 nicht mehr Sitz einer Landesbehörde.

Zum Amtsverwalter beim Notariat Bad Liebenzell hat das Justizministerium Richter Christoph Harryers bestellt. In der gleichen Funktion ist Harryers im Notariat Bad Teinach-Zavelstein tätig. Für notarielle Beurkundungen sowie die Aufgaben des Nachlass- und Betreuungsgerichts bleibt unverändert Notarvertreterin Iwone Peikert zuständig. Sie ist ab 1. Januar 2018 freiberufliche Notarin in Pforzheim.

Lämmle wurde am 1. Januar 2002 nach Bad Liebenzell versetzt. Doch seine ersten Erinnerungen an die Kurstadt reichten bis in seine Kindheit zurück, erinnerte sich Lämmle gestern bei seiner Abschiedsfeier im Notariat. So sei er mit dem Fahrrad einst als Zwölfjähriger mit einer Jungschargruppe von Stuttgart zum Kindermissionsfest in Bad Liebenzell gefahren. Hinterher sei er froh gewesen, in der Kurstadt einen großen Berg bezwungen zu haben. Zuvor habe er große Zweifel gehabt. Jetzt habe er die Gewissheit: "Ich kann jeden Berg schaffen, auch Aktenberge."