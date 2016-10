Bad Liebenzell Nordschwarzwälder entdecken Portugal mit seiner Pracht

Auf Initiative von Günther Wallburg, Vorsitzender der Städtepartnerschaftsvereinigung (SPV) in Bad Liebenzell, besuchte eine Delegation aus Bad Liebenzell und der französischen Partnergemeinde Villaines la Juhel die portugiesische Stadt. Zusammen mit Paulo Marques, einem in Bad Liebenzell lebenden Portugiesen und Freund, kam es bereits im Februar zu ersten Gesprächen mit der Stadtverwaltung in Lourinhã.

Kulturreise organisiert

Die positive Resonanz motivierte die Bad Liebenzeller Botschafter dazu, eine Kulturreise zu organisieren. Ein von der Stadt Lourinhã organisierter Bus übernahm am Flughafen Lissabon 28 Gäste aus Bad Liebenzell und 18 aus Villaines la Juhel. Außer Paulo Marques begleiteten drei weitere Portugiesen, Carlos Steininger und Antonio Sebastiao mit Ehefrau Mina die Gruppe und sorgten für eine Wohlfühlatmosphäre während der gesamten Woche. Viele weitere portugiesische Gäste nahmen darüber hinaus an einzelnen Veranstaltungen teil.