Bad Liebenzell Noch nie so viele Auszeichnungen

Zum letzten Mal verabschiedete Trommer drei Klassen. Die kommenden Schülerjahrgänge sind nur zweizügig. Und eine weitere Ära ist mit dieser Entlassfeier zu Ende gegangen: Die Bläsergruppe (17 Schüler) der letzten Bläserklasse der Reuchlin Realschule war letztmalig im Spiegelsaal unter der Leitung von Achim Olbrich zu hören. Es haben sich immer weniger Schüler für die Bläserklasse angemeldet. Dafür gibt es mehrere Gründe: So sinkt die Schülerzahl. Das hat zwangsläufig weniger Anmeldungen zur Folge. Andererseits fallen monatlich Kosten für die Instrumentenmiete an. Für eine Bläserklasse brauche man Orchesterstärke, also mindestens 20 Schüler, informierte Trommer.

Trotzdem steckt in vielen Schülern die Liebe zur Musik. Obwohl Andreas Serr die Jazz-Combo an der Schule nicht mehr leiten kann, wollten die Schüler Doreen Beyer, Melissa Basche, Alena Hamberger, Nadine Baier, David Ichters, Lukas Ostrowski, Sven Schwarz und Felix Masser ihren Auftritt. "Türlich, türlich" und "Valerie" hatten sie mit Katrin Lohmeyer einstudiert. Die Vorstellung war fetzig.

Tipps mit auf den Weg gegeben

Zur Entlassung bekommen die Schüler von Eltern, Großeltern, Lehrern sowie der Elternbeiratsvorsitzenden Judith Rabe und Bürgermeister Dietmar Fischer die besten Wünsche mit auf den weiteren Lebensweg. Die wahre Lebenskunst bestehe darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen, so Fischer. Für den Abend gab er den Schülern folgenden Rat mit auf den Weg: "Lasst es krachen und feiert gemeinsam!" Der Tag klang mit einem Buffet aus.

Preise erhielten: Doreen Gina Beyer (Durchschnitt 1,4), Lisa Bertsch (1,5), Max Knerrich (1,6), Benjamin Bähr (1,7), Marie Sophie Glaser (1,7), Sarah Sophie Schöninger (1,8), Fritz-Laurenz Melter (1,8), Miriam Annette Kempf (1,8), David Ichters (1,9), Enzio-Quentin Queißner (1,9), Viviane Maria Baumann (1,9), Fatma Asan (1,9)

Belobigungen erhielten: Timo Wöhr (2,0), Nicole Tanja Bauer (2,0), Martin Simon Bertagnolli (2,0), Magdalena Amelie Jung (2,0), Sarah Gabriela Kenworthy (2,0), Josip Antonio Cosic (2,0), Katharina Liebig (2,0), Jonas Luca Maletsch (2,1), Lukas Ostrowski (2,1), Johannes Rexer (2,1), Robin Schwerdtle (2,1), Axel Großhans (2,2), Nadine Annika Faber (2,2), Sarah Lutz (2,2), Dominik Reisch (2,3), Johannes Lukas Seibold (2,3), Rebecca Vollmann (2,3), Melissa Vienna Basche (2,4), Lisa-Marie Schnürle (2,4).