Bad Liebenzell Neun Millionen Euro werden wohl investiert

Mit der grundlegenden Sanierung des Hauses, das aktuell 130 Zimmer zählt, soll sich das Competence Center für Orthopädie und psychosoziale Gesundheit (CCOP) neu ausrichten. Die 60 Arbeitsplätze würden komplett erhalten bleiben.

Für den Standort sei es mehr als positiv, dass ein solider Investor für die Sanierung gefunden wurde, betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete Fuchtel.

Das birge die Chance in sich, neue Märkte zu erschließen. Eine solche Investition sei sehr erfreulich für den gesamten Raum und zugleich ein klares Bekenntnis der neuen Eigentümer zu Bad Liebenzell. Ein Umbau in dieser Größenordnung sei aber ohne Frage auch logistisch eine große Herausforderung.

Die Reha-Szene müsse sich wie der Tourismus weiterentwickeln; der frühere Kur- und Bäderkreis habe dafür genügend Potenzial. Es sei dringend notwendig, dass man sich in der Region noch mehr aufeinander zubewege.

Auf reges Interesse stieß Fuchtel mit seiner Anregung, das Leben und Wirken jenes bekannten Arztes aus dem 16. Jahrhundert in Bad Liebenzell zu thematisieren, der schon Namenspatron der Paracelsus-Therme ist. Daraus könne man neue Therapieformen ableiten.

Fuchtels spontaner Vorschlag: eine spezielle "Liebenzeller Paracelsus-Übung". Er empfehle außerdem, die Klinik durch Veranstaltungen mehr der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. "Wer offensiv auf den Markt zugeht, gewinnt", zeigte sich Fuchtel überzeugt.

Dem Gemeinderat werden Umbaupläne vorgestellt

Bei einer Sondersitzung im Oktober möchte die Klinikleitung dem Bad Liebenzeller Gemeinderat die konkreten Umbaupläne im Detail vorstellen.

Vorab muss allerdings noch der Aufsichtsrat der AOK Baden-Württemberg zustimmen. Bis dahin sollen weitere Entscheidungen auch über die Grundausrichtung des therapeutischen Angebotes gefallen sein.

Ein neues Gesundheitskonzept lasse sich hervorragend in die Aktivitäten der Kurstadt einbinden, betonte Bürgermeister Dietmar Fischer. Der Tourismus im Kreis brauche Leuchttürme. In Bad Liebenzell könne man gut Sport treiben, sich aber auch in Ruhe erholen. "Wir suchen Kooperationen und streben eine engere Zusammenarbeit mit den Anbietern an", so der Schultes, der in Begleitung der neuen Tourismusdirektorin Kerstin Weiss am Gespräch teilnahm. Deshalb freue man sich über die Ankündigung der Klinikleitung, sich aktiv in die Weiterentwicklung der Kurstadt einzubringen.