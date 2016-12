Bad Liebenzell Neuer Eigentümer der AOK-Klinik

Bad Liebenzell/Saarbrücken. Es handelt sich um die Kliniken Schlossberg in Bad Liebenzell, Korbmattfelsenhof in Baden-Baden, und Stöckenhöfe in Wittnau bei Freiburg. Derzeit gehören die Häuser zur AOK-Klinik GmbH.

Verwaltungsrat und Vorstand der AOK Baden-Württemberg haben der vollständigen Übernahme des Klinikverbunds mit seinen mehr als 300 Mitarbeitern zugestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung der cts.

Die cts ist bereits seit dem 1. Januar 2014 strategischer Partner an der AOK-Klinik GmbH mit einem Anteil 49 Prozent. Der neue Eigentümer will neun Millionen Euro in Bad Liebenzell investieren (wir berichteten). "Wir freuen uns sehr, dass wir das Vertrauen, das uns die AOK Baden-Württemberg im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft geschenkt hat, mit Leben und passgenauen Konzepten erfüllen konnten", sagt der Geschäftsführer des cts-Verbundes, Rafael Lunkenheimer. "Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit hat die AOK Baden-Württemberg als bisherige Mehrheitsgesellschafterin überzeugt, uns die Verantwortung zu 100 Prozent zu übertragen – ein Ergebnis, das für Mitarbeitende, Patienten und beide Träger von großem Vorteil ist."