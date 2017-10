Bad Liebenzell Nach schwerem Unfall wird Zeuge gesucht

Der gesuchte Zeuge hatte an jenem Mittwoch gegen 6.30 Uhr bei der Fahrt in Richtung Möttlingen seinen Wagen auf Höhe eines Feldwegs bis zum Stillstand abgebremst. Zwar hatte der nachfolgende Autofahrer anhalten können, ein 16-jähriger Mopedfahrer erkannte die Situation aber zu spät und fuhr auf das zweite Fahrzeug auf. In der Folge wurde der mit seinem Zweirad auf die Gegenfahrbahn gestürzte Jugendliche von einem entgegenkommenden Auto erfasst und unter einen stehenden Pkw geschleudert.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der junge Mann schließlich in eine Klinik. Dort hat sich sein Zustand inzwischen laut Polizei so weit stabilisiert, dass nicht mehr von Lebensgefahr ausgegangen werden muss und begründete Hoffnung auf seine Genesung besteht.

Bei der Suche nach dem weitergefahrenen ersten Autofahrer sind die Beamten des Verkehrskommissariats Pforzheim nun ein kleines Stück vorangekommen. Zwar widersprechen sich die Zeugenaussagen in Blick auf Farbe - schwarz oder silber - und Typ des Fahrzeuges. Eine Zeugin konnte aber das Teilkennzeichen CW-XX ablesen.