Bad Liebenzell Musikalisches Miteinander der Nationen

Im Zuge der Vorbereitungen entstanden immer mehr Elemente für diesen Abend der Begegnung, bei dem Musik die Nationen verbinden sollte. Lehmann-Schaufelberger hat sich beispielsweise nach der Lieblingsmusik der Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Gambia erkundigt und spielte sie in den Pausen der Live-Auftritte ein.

Spontane Tanzeinlagen zu Lieblingstiteln

"Unsere Überraschung gelang und sie tanzten spontan dazu – so, wie sie es aus ihrer Heimat kennen", berichtete Lehmann-Schaufelberger sichtlich gerührt von den Einlagen, vor allem der Männer. Darüber hinaus waren die in Bad Liebenzell untergekommenen Flüchtlinge bereits am Vortag fleißig, um das kulinarische Angebot des Benefizkonzertes mit landestypischen Snacks aus ihrer Heimat zu ergänzen. Die Besucher probierten diese gerne , nicht zuletzt, um sich nach den intensiven Tanzrunden wieder zu stärken. Schließlich animierten nicht nur "Let’s twist again" von Chubby Checker oder Bob Dylans "Knockin’ on Heaven’s Door" zum rhythmischen Miteinander.