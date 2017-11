Bad Liebenzell Monakam hat jetzt eine Lutherlinde

Was viele nicht wussten: Eine Linde kann bis zu 1000 Jahre alt und mehr als 30 Meter hoch werden. Rentschler sprach auch von einer alten Volksweisheit über die Lindenbäume: 300 Jahre kommen sie, 300 Jahre stehen sie und 300 Jahre vergehen sie. Beim Blick in die ferne Zukunft kam feierliche Stimmung zum Lauf der Zeiten auf, als Pfarrer Matthias Wegner, Gerhard Rentschler, Kirchengemeinderat Thomas Wilde und Ex-Pfarrer Karl Sutor die Grube für das Bäumchen aushoben.

Es sollte nicht die einzige Festlichkeit der Kirchengemeinde zum Abschluss des Reformationstages gewesen sein, denn schon am Abend traf man sich wieder. Diesmal in der Unterhaugstetter Christuskirche, wo eine Church-Night gefeiert wurde. Auf dem Programm standen gemeinsames Singen, eine eindrucksvolle Lesung und Liedvorträge der bekannten Gesanggruppe "HeartsIV". Abschließend vermittelte der ehemalige Gemeindepfarrer Karl Sutor noch einen Blick in die nähere Zukunft. Das lang ersehnte Monakamer Kirchenfenster-Projekt gewinnt Konturen. Den Auftrag zur künstlerischen Gestaltung der Fenster erhält der weltbe-rühmte deutsche Glasmaler Johannes Schreiter. Er wird seine Entwürfe noch im alten Jahr vorstellen.

