Bad Liebenzell Mimik und Körpersprache sind gefragt

Schwieriges Thema

Lange Dialoge, bescheidener schauspielerischer Einsatz – Mimik und Körpersprache sind gefragt. Die Texte gehen tiefer, befassen sich mit dem eigenen Ich, suchen die Stelle im Menschen, wo Halt, Geborgenheit, Verlass ist. Aber auch Wissen, Erinnerung und Gefühle. Dazwischen taucht immer wieder die Neigung zu Zerstörerischem auf.

Rosa Maria Paz als Lisa und David Köhne als Gilles meistern ein schwieriges Thema mit viel Text.

Wann wird einer Frau bewusst, dass sie älter wird: Wenn sich der Mann nach jüngeren umdreht? "An eigener Liebe hat es dir nie gefehlt, du warst dir immer treu." Gilles schreibt, malt und entwickelt Theorien. "Ich entdecke immer mehr, was für ein toller Typ ich bin – ich hätte mich gerne einmal kennengelernt." Aufmerksam, ja fast angespannt verfolgen die Besucher die weitere Entwicklung. Ein Einziges hatte er seiner Frau gewidmet, seinem Gewissen, seinem schlechten Gewissen. Gilles fragt sich, was passiert, wenn man sich wieder erinnert und erfährt, dass man ein Schweinehund war. Soll man in einer Ehe nicht viel mehr das Geheimnis miteinander teilen als die Wahrheit?

Ihre Lüge könnte in seiner Situation seine neue Wahrheit sein. Der Weg zu einem neuen eigenen Ich ist so kompliziert wie der Weg zurück in eine Ehe zu einem Menschen, der einen kennt, den man aber selbst nicht mehr kennt.

Das behutsame aufeinander Zugehen und Kennenlernen erscheint irgendwie grotesk, anstrengend für die Schauspieler und das Publikum. "Ja sie lieben sich, aber sie lieben sich schlecht", ist ein Satz der irgendwie über die Bühne hinausgeht. Wer das Stück aufmerksam verfolgt hat, nimmt unwillkürlich den einen oder anderen Dialog mit, der so, oder ähnlich, auch in den eigenen vier Wänden passiert sein könnte.