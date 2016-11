Bad Liebenzell Mike Waterstrat und Heiko Killinger sprachlos

Ziegen betreut

Landschaftspflege am Burgberg ist indes das Steckenpferd von Heiko Killinger. Der Leiter des Burgbergteams in Reihen des SWV war deshalb auch bei der Wiederherstellung von Trockenmauern beteiligt, initiierte vor elf Jahren die Ziegenhaltung am Burgberg und betreute die Vierbeiner auch. Zudem hat die Ortsgruppe in Killinger ihren Fachwart für Heimatpflege, dessen Wissen sich unter anderem bei heimatkundlichen Wanderungen offenbart und der kreisweiten Erfassung von Kleindenkmälern und Grenzsteinen auf Bad Liebenzeller Gemarkung zum Tragen kam.

Noch vor dieser besonderen Auszeichnung hatte das SWV-Dreigestirn die Treue langjähriger Mitglieder gewürdigt. Dafür wurde es dann eng auf der Bühne, zumal das "Kiaroa-Trio", das den musikalischen Rahmen des Familienabends gestaltete, bereits PLatz genommen hatte.

Mit ihren Welthits in schwäbischer Mundart begeisterten die drei Musiker die vielen Besucher. es war so voll, dass das Bürgerhaus fast aus allen Nähten platzte. "Mit diesem Zuspruch haben wir nicht gerechnet und sogar nachkochen müssen", sagte Heß. Für den komödiantischen Aspekt sorgte schließlich "Frau Weber" vom Galli Theater, die dem Publikum ausdrucksstark sieben verschiedene Typen von Frauen vorstellte.