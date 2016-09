Bad Liebenzell Mikado mit Baumstämmen probiert

Bei der Veranstaltung stellten einige Firmen ihr Spielzeug" wie Motorsägen oder Laubbläser vor. An mehreren "Stammtischen" wurde über Herausforderungen gesprochen.

Den Aktionstag veranstaltet haben die Christlichen Gästehäuser Monbachtal in Zusammenarbeit mit der Liebenzeller Mission. Der Tag habe sich bewusst sowohl an Männer mit kirchlichem Hintergrund gerichtet, als auch an diejenigen, die keinen Zugang zum christlichen Glauben haben, sagte Steffen Cramer, der Organisator der Veranstaltung. "Wir wollten Männer, Handwerk, Sport und Gemeinschaft zusammenbringen." Laut dem Fazit der Veranstalter sei das gut gelungen. Derartige Angebote gebe es im christlich-kirchlichen Umfeld selten. "Immer wieder begegnen mir Männer, die sich in unseren Kirchen und Gemeinden fühlen wie ein Bagger auf der Formel-1-Rennstrecke. Alles rauscht an ihnen vorbei und sie stehen ein bisschen schwerfällig und ungelenkig im Weg herum", sagte Cramer. Ihre Schlussfolgerung sei dann: Männer und Kirchen passen nicht zusammen. "Ich glaube, dass sich Gott als Konstrukteur des Menschen sehr detaillierte Gedanken über den Zweck und die Anwendung seiner Konstruktion gemacht hat. Er hat sowohl Mann als auch Frau darauf hin geschaffen, dass sie Gemeinschaft mit ihm leben können", sagte Cramer.

Auf dem Männeraktionstag gebe es viele Männer, die ihren christlichen Glauben und ihr Mann-Sein gut unter einen Hut bekämen, so Cramer.

Wer einfach die Aktiv-Angebote ausprobieren wollte, sei bei der Veranstaltung genauso willkommen gewesen, betonte Cramer. Das große Angebot an Aktionen sei nur durch den Einsatz zahlreicher Ehrenamtlicher möglich gewesen. "Manche Männer haben sich eine Woche Urlaub genommen, um hier alles aufzubauen", so Steffen Cramer.

Berufsfeuerwehrmann Steffen Schwarz sprach über das Thema Verlust. Vor sechs Jahren starb seine Frau. Er blieb mit seiner damals wenige Monate alten Tochter zurück. Heute sei in manchen Bereichen wieder Normalität eingekehrt, so der 36-Jährige.

Klaus Ehrenfeuchter vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband ermutigte die Männer, "ihr Herz zu bewahren". Es sei gut, wenn man Freunde habe, die einem helfen, schwere Situationen im Leben durchzustehen. "Und gut, wenn Gott an eurer Seite ist, der euer Innerstes kennt", so Ehrenfeuchter.

Monbachtaler als Währung

Bei einer Aftershowparty gab es unter anderem gegrilltes Spanferkel. Bezahlt wurde nicht in Euro, sondern in "Monbachtalern", einer eigens für den Männeraktionstag eingeführten Währung.

Weitere Informationen: http://wwww.monbachtal.de/maenner.