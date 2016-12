Bad Liebenzell Mehr als 1200 Zuhörer geraten ins Staunen

Bad Liebenzell. Der Liebenzeller Hochschulchor brachte mit seinen dazugehörigen Ensembles die mehr als 1200 Zuhörer wieder zum Staunen. Vom "O Heiland, reiß die Himmel auf" über das gregorianische Magnifikat hin zum englischsprachigen "What can I do to thank you" gab es ein buntes musikalisches Programm. Zum ersten Mal fanden beide Konzerte bei der Liebenzeller Mission statt.