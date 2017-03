Bad Liebenzell Liebenzeller Schwestern sorgen für Wohlfühlatmosphäre

Auch Gyöngyvér Luz sprach über den Himmel. In einem Seminar ermutigte sie die Zuhörerinnen, ihre Beziehung zu Christus zu pflegen. Dadurch schaffe man "mehr Himmel im eigenen Alltag", so die gebürtige Ungarin. "Die Bibel erlaubt uns schon heute, Orientierung zu finden und Wegweisung im Stimmengewirr dessen, was uns sagen will, wie wir leben sollen.", fügte sie hinzu. "Wir müssen lernen, die Ereignisse und Situationen unseres Lebens aus Gottes Hand zu nehmen", sagte sie. In weiteren Seminaren konnten sich die Frauen auch kreativ betätigen. Auch gab es in Seminaren Ernährungstipps oder Informationen über die Arbeit der Mission in Papua-Neuguinea.