Bad Liebenzell Leuchtende Boote stechen in See

Bevor Christian Wagner mit seinem Kajak diese auf den See hinauszog, bedankte sich Jugendleiterin Tanja Schächinger bei allen Helfern, die tatkräftig die Jugendgruppe bei der Umsetzung der Veranstaltung unterstützten.

Das Kajak fuhr mit mehr als 20 Booten im Schlepptau in leichten Kurven über den See. Es war ein Schauspiel, zu dem sich immer mehr Menschen am Ufer einfanden. In den angrenzten Häusern wurden die Fenster geöffnet. Der Duft von Glühwein und Kinderpunsch breitete sich aus. Der Erlös aus der Bewirtung kam der Jugendgruppe des Vereins zugute.