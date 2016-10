Bad Liebenzell Leistungen gewürdigt: Brandbekämpfer bekommen mehr Geld

"Ich möchte an dieser Stelle nochmals meinen ganz großen Dank an alle Mitglieder der Feuerwehr aussprechen", stellte der Bad Liebenzeller Schultes dem Antrag auf höhere Entschädigungssätze für die Feuerwehr in der Gemeinderatssitzung voraus.

Seiner Meinung nach seien die bisherigen Entschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Liebenzell ohnehin viel zu gering. Deshalb befürworte er eine Änderung der entsprechenden Satzung.

Der Kreisfeuerwehrverband Calw hatte im November 2014 neue Entschädigungssätze für Feuerwehr- und Abteilungskommandanten sowie deren Stellvertreter empfohlen. Der Stadt steht es frei, diese Empfehlungen zu übernehmen.