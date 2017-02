Bad Liebenzell Lebenslauf

Wie sieht Ihr Programm in Bad Liebenzell aus?

Begleitet von meinem langjährigen Pianisten René Krömer singe ich viele eigene Lieder und zwar in Französisch, Spanisch, Englisch und Deutsch. Etliche sind auf meiner neuen CD, die im Mai erscheint. In den Stücken geht es sowohl emotional als auch lustig zu. Ich verstehe mich als Sänger im altmodischen Sinn. Ich habe das Singen als Handwerk gelernt. Natürlich braucht man dazu auch Talent.

Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?

Ich bin über meinen Vater Tony Marshall zu diesem Beruf gekommen. Bereits mit sechs Jahren habe ich zusammen mit ihm am Klavier geübt. Am 24. April 1971 stand ich mit meinem Vater im Kurhaus Baden-Baden erstmals auf der Bühne. Er hat mich sehr stark beeinflusst.

War es eine Belastung, einen solch berühmten Vater zu haben?

Manchmal schon. In der Schule und im Studium musste ich wegen meines Vaters mit Vorurteilen kämpfen. Manches war doch sehr oberflächlich. So nahm mich eine Hochschule nicht an, weil sie keine Sänger haben wollte, die nur Tralala singen. Diese Erfahrung war für mich sehr schmerzhaft. Ich spürte die Hybris der ernsten Musik.

Spielen beim Singen Ihre eigenen Gefühle eine Rolle?

Ja. Ich bin authentisch. Ich kann nicht trennen zwischen dem privaten Bereich und der Bühne. Ich gebe immer 100 Prozent und liebe mein Publikum.

Wer ist Ihr großes Vorbild?

Mein großes Vorbild ist Harry Belafonte. Ihn habe ich über meinen Vater kennengelernt. Er hat ihn und folglich auch mich sehr stark beeinflusst. In Belafontes Liedern geht es immer darum, dass Menschen respektvoll miteinander umgehen sollen. Er ist einer meiner engsten Vertrauten.

Seit 1998 treten Sie mit Jay Alexander im Duo auf. Was schätzen Sie an ihm?

Er ist ein toller Sänger, hat aber eine ganz andere Stimme als ich. Wir ergänzen uns hervorragend.

Sie leben bis heute in Ihrer Geburtsstadt Baden-Baden. Was bedeutet Ihnen diese Stadt?

Ich bin 200 bis 300 mal im Jahr nicht zu Hause. Wer so oft unterwegs ist wie ich, braucht eine Basis. In Baden-Baden lebt meine Familie. Meine engsten Freunde sind in der Kurstadt. Ich kenne sie seit meiner Jugendzeit.