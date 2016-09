Bad Liebenzell Kurstadt möchte das Bauen ermöglichen

"Die Bevölkerung von Bad Liebenzell ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen", sagte Bürgermeister Dietmar Fischer bei der Sitzung des Gemeinderats. Vorausgegangen war ein Antrag der Verwaltung auf einen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan für den Bereich "Bühlweg/Ligusterweg" in Möttlingen. Ein Abgrenzungsplan für das betreffende Gebiet war den Sitzungsunterlagen beigefügt. Die Ergebnisse der Voruntersuchungen stellte Bauamtsleiter Rainer Becht vor. Auch mit den betroffenen Grundstückseigentümern wurden bereits Informationsgespräche zu dem geplanten Vorhaben geführt. Doch trotz überwiegend positiver Resonanz aufgrund der Vorprüfung seien inzwischen Bedenken im Ortschaftsrat und in der Bevölkerung aufgetaucht, berichtete die Möttlinger Ortsvorsteherin Doris Bäuerle. Ähnliche Erfahrungen hatte die SPD-Fraktionsvorsitzende Katrin Heeskens in ihrem Wohnort gemacht: "Es gibt doch noch erhebliche Bedenken in der Bevölkerung bezüglich dieses Baugebiets". Beide Stadträtinnen schlugen deshalb vor, den Antrag zu vertagen, um zuerst die noch anstehenden Fragen zu diesem Vorhaben zu klären.

Weitere Gespräche mit Grundstückseigentümern

Fischer versprach, es würden definitiv weitere Informationsgespräche mit den Grundstückseigentümern geführt. Es sei auch im Sinne der Verwaltung, Unklarheiten zu beseitigen. Indes werde mit der Aufstellung eines Bebauungsplans das Verfahren erst einmal angestoßen. "Denn um weitere Untersuchungen durchführen und konkrete Ergebnisse liefern zu können, brauchen wie den Aufstellungsbeschluss", ließ der Schultes wissen. Viele weitere Schritte würden dann folgen. Er versicherte, dass in jedem Fall die Eigentümer einbezogen würden. Becht verdeutlichte noch einmal, wie wichtig die Beschlussfassung des Gemeinderats sei: "Wir müssen dem Verfahren einen Startschuss geben, um es überhaupt in Gang zu setzen." Sämtliche Fragen würden im Laufe des Verfahrens geklärt. Doch um Antworten liefern zu können, bräuchten sie fundierte Untersuchungsergebnisse. Hiermit müsse ein Planungsbüro beauftragt werden.