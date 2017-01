Bad Liebenzell Kunsthandwerkermarkt hat Premiere

Nicole Christine Braunwarth ist mit ihrem Marionettentheater zu Gast. Es gibt ein Kinderkarussell sowie weitere Spiele für alle Altersgruppen. Außer an der Dr.-Mertz-Promenade, am Badweg sowie auf dem Marktplatz mit seiner Bühne ist auch an der Wilhelmstraße einiges geboten. Damit nicht genug: "Es gibt einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt", so Organisatorin Isolde Rehfeld. Sie ist aber noch auf der Suche nach Sponsoren.

Wer Interesse hat und weitere Informationen rund um das Riese Erkinger Fest benötigt, soll sich bei ihr unter der Handynummer 0173/6 58 69 82 melden.