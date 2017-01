Bad Liebenzell Kleiner Schatz liegt lange versteckt

Bad Liebenzell/Schömberg. "Die Erben von Friedrich Feuerbacher haben sie entdeckt und uns angesprochen", erzählte Elisabeth Aberger, Pressewartin der Ortsgruppe Schömberg des SWV, von der Aufmerksamkeit der Nachkommen. Demnach wurde bei Ausräumarbeiten in Feuerbachers Bauernhof in Oberlengenhardt die Emailletafel gefunden. "Sie erzählten außerdem, dass der Verstorbene wohl einst Wegewart in Bad Liebenzell war", erzählte Aberger.

Heimatgeschichtliches Ausstellungsstück

Und da die Tafel Entfernungen ins Lengenbachtal, zur Burg sowie auch nach Schwarzenberg und Schömberg ausweist, lag die Zuordnung zur Ortsgruppe Bad Liebenzell auf der Hand. "Deshalb soll sie auch wieder in deren Besitz kommen", erklärte das Vorstandsmitglied aus der Nachbargemeinde, als sie nun die Wegetafel an Hermann Kallfass, den Wanderwart der Ortsgruppe in der Kurstadt, übergab. Unweit des SWV-Platzes am Burgberg kehrte die Tafel quasi heim. "Sie wird ihren Platz in unseren heimatgeschichtlichen Sammlungen erhalten", sagte Kallfass. Die regionalen Wanderwege verbinden die Orte, Teilorte und Landschaften. Sie ergänzen örtliche und Fernwanderwege, deren Ausschilderung zur Jahrtausendwende überarbeitet wurde. Dass dieses landesweite System funktioniert, ist vor allem den Ortsgruppen des SWV zu verdanken.