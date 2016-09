Bad Liebenzell Kein Ast oder Strauch wird entfernt

Nur ein kleiner Schönheitsfehler werde vermutlich bis zum Zeitpunkt der Eröffnung nicht mehr zu beseitigen sein, gestand der Bürgermeister offen. Denn in den wenigen verbleibenden Wochen werde so manches Detail im Sophi Park nicht bis zu seiner Vollendung gelangen können. Zu viele unvorhergesehene oder zusätzliche Arbeiten hätten sich erst während des Bauablaufs ergeben. "Jeder, der Erfahrungen mit Umbau- oder Renovierungsmaßnahmen hat, weiß, wovon ich spreche", verdeutlichte Fischer. Quellen, marode Leitungen oder sogar eine Überlandhochdruckgasleitung mitten durch den Südpark hätten den geplanten Arbeitsfortschritt unweigerlich verzögert.

Auch die Bepflanzung der Beete mit 4300 Pflanzen, die jedoch naturgemäß jetzt im Spätsommer vorgenommen wurde, zeige ihre ganze Schönheit erst im kommenden Frühjahr, ja sogar vielleicht erst in den nächsten zwei, drei Jahren. "Auch ein neu angelegter Garten kommt erst nach geraumer Zeit zu seiner Vollendung", sagte Fischer. Doch die Gegebenheiten des Geländes, die Nagold, vorhandener Bewuchs und angrenzende Wanderwege sowie Sehenswürdigkeiten seien wohl durchdacht in das Gesamtkonzept mit einbezogen worden, fügte der Rathauschef hinzu.

Bestehendes frisch herausgeputzt

"Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass nichts Neues erfunden werden musste, sondern lediglich das, was es bei uns schon gibt, frisch herausgeputzt oder miteinander vernetzt wird", führte der Schultes seinen Zuhörern vor Augen. So sei zukünftig eine Anbindung an den unmittelbar am Waldrand vorbeiführenden internationalen Radweg von Heidelberg bis zum Bodensee, an das Café Badhaus 1897 und den Mineralbrunnen, an das Kollbachtal bis hinauf nach Beinberg sowie an das Lengenbachtal bis hin zum neuen Wassermuseum gegeben.

"Im Südpark selbst wurde kein Baum, kein Strauch und kein Ast verändert oder entfernt", versicherte Fischer. Die Wege seien gezielt an alten Baumgruppen vorbei oder unter überhängenden Ästen geführt worden. Dem Grundsatz des Sophi Parks folgend, einen philosophischen Winkel im Herzen der Natur entstehen zu lassen, seien hier ganz bewusst keine Veränderungen in der Landschaft vorgenommen worden, so Veith.

Auch wenn dann am Eröffnungstag noch nicht alles so sein werde, wie es einmal sein soll, auch die Optik in vielen Bereichen noch verbessert werden müsse, könne man sich jetzt schon darauf freuen, so der Bürgermeister und fügte hinzu: "Lassen Sie sich überraschen!"