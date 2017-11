Bad Liebenzell/ Karlsruhe Rufauto: Urteil schlägt weiter hohe Wellen

Vor allem Senioren sowie behinderte und abseits wohnende Bürgern, die sich ein Taxi nicht leisten könnten oder würden, nähmen das Bürger-Rufauto gern für Fahrten zu medizinischen, therapeutischen und sozialen Einrichtungen sowie für Besorgungen des täglichen Bedarfs in Anspruch, so Teske. Es erlaube ihnen, lange selbstständig in der gewohnten Umgebung zu leben. Mehr als zwei Drittel aller Fahrgäste und sogar mehr als 83 Prozent aller Fahrten seien diesem Personenkreis zuzurechnen, wie eine statistische Auswertung gezeigt habe, machte Teske deutlich.

Bund und Land unterstützen Projekte

Der demografische Wandel und der Zuzug vieler Menschen in die Ballungszentren machten es in den ländlichen Gebieten immer schwieriger, Angebote der Daseinsvorsorge und Mobilitat in angemessener Weise vorzuhalten, gibt Teske zu bedenken. "Der Bund fördert daher schon seit Jahren gezielt derartige Maßnahmen, um hier die Lebensqualität zu verbessern und eine wirtschaftliche Entwicklung anzustoßen", fügt er hinzu. "Die Bundesregierung setzt dabei bei der kleinräumigen Erschließung und der Erreichbarkeit der Versorgungsangebote gerade auf innovative Mobilitatsangebote wie das Bürger-Rufauto", fügte Teske hinzu. So habe es in der baden-württembergischen Modellregion Sigmaringen in diesen Tagen eine Informationsveranstaltung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gegeben, in der kommunale Vertretern und Wissenschaftler praktische Beispiele zu bewährten und neuen Ansätzen flexibler und alternativer Mobilität vorgestellt und diskutiert hätten. Dort sei gerade für ergänzende Verkehrsangebote geworben worden.

Auch die Landesregierung fördere bewusst derartige Ergänzungsverkehre, so Teske. "Die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg hat just im Auftrag des Stuttgarter Verkehrsministeriums speziell für Bürger-Rufautos eine Software entwickelt, die Vereine und andere privatrechtliche Träger bei der Tourenplanung und Betriebsabwicklung unterstützen soll", machte er deutlich.

Darüber hinaus stünden Stadt und Verein in ständigem Kontakt mit dem Landratsamt Calw. Mit Bescheid vom Juni 2017 habe die Kreisbehörde noch einmal ausdrücklich festgestellt, dass der Betrieb des Bürger-Rufautos den gesetzlichen Vorschriften entspreche und die Voraussetzungen der Genehmigungsfreiheit gemäß Personenbeförderungsgesetz erfüllt seien.

Wohltätige Beförderungsdienste

"Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe ist vor diesem Hintergrund sehr zu bedauern", machte Teske deutlich. Da das Urteil noch nicht rechtskräftig sei, wollten die ehrenamtlichen Fahrer jedoch den Betrieb des Bürger-Rufautos im Interesse vor allem der älteren und behinderten Bürgern bis auf weiteres aufrecht erhalten. Die Fahrer erwarteten, dass die Stadt in Berufung gehe und alle Anstrengungen unternommen würden, um vorbildhafte soziale und wohltätige Beförderungsdienste wie das Bad Liebenzeller Bürger-Rufauto langfristig zu sichern, so Teske abschließend.

Taxiunternehmer Siegfried Klitzke war am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.