Bad Liebenzell Junger Drogendealer muss ins Gefängnis

Für schweren Drogenhandel in Tateinheit mit dem Besitz von Waffen sind eigentlich Freiheitsstrafen nicht unter fünf Jahren fällig.

Allerdings habe sich diese besonders schwerwiegende Tatkombination in letzter Konsequenz vor Gericht nicht nachweisen lassen, da es der Staatsanwaltschaft nicht gelang, den Vorwurf zu erhärten, der Angeklagte habe die Waffen auch bei Treffen mit seinen Drogen-Kunden eingesetzt. Vielmehr hatten Ergebnisse der Spurensicherung ergeben, dass zum Beispiel das Butterfly-Messer sicher für die Verarbeitung der Drogen wie Cannabis, Haschisch oder Amphetaminen benutzt worden war. Anhaftungen an der Messeklinge hatten das bewiesen.

So blieb am Ende nur der Tatvorwurf des Drogenbesitzes und -handels, dies allerdings in besonders großem Umfang. So waren während einer Razzia am 6. Mai dieses Jahres in einem vom Angeklagten angemieteten Althengstetter Keller insgesamt 77 Cannabispflanzen entdeckt worden, die zusammen exakt 718 Gramm verwertbares Blüten- und Blattmaterial lieferten.

Weitere Drogen wurden in Bad Liebenzell unter der Wohnanschrift des 23-Jährigen entdeckt: 143 Gramm Marihuana, 632 Gramm Haschisch, 838 Gramm Amphetamingemisch sowie insgesamt 1441 Ecstasytabletten – ergibt alles zusammen rund 11500 "Konsumeinheiten" THC, der Wirkstoff von Cannabis, sowie gut 3800 Konsumeinheiten Amphetamin. "Keine Lappalie", so der vorsitzende Richter.

Strafmaß laut Strafgesetzbuch hier: mindestens ein Jahr, höchsten 15 Jahre. Mit der Strafe von drei Jahren und drei Monaten blieb das Gericht insgesamt noch an der unteren Grenze des gesetzlich Geforderten, wenn auch die erste Verurteilung und die schiere Menge der beim Angeklagten gefundenen Drogen keine "zu große Milde" mehr erlaubten.