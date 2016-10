Bad Liebenzell Jubiläum wirft Schatten voraus

Es beginnt mit einem Festgottesdienst am nächsten Sonntag, 30. Oktober, ab 10.30 Uhr aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Unterhaugstetter Christuskirche. Die Predigt hält Prälat Christian Rose. Am Samstag, 12. November, liest ab 16 Uhr Lucie Panzer, bekannt durch ihre Rundfunkandachten beim SWR, aus ihrem neuesten Buch: "Der Herr Jesus, Dr. Martin und ich – Wie ich Martin Luther verstehe." Damit verbunden ist ein Büchereikaffee. Im Rahmen der Lutherdekade gestaltet Pfarrer i.R. Karl Sutor am 11. Dezember den Gottesdienst zum Thema: "Reformation und die eine Welt." Das "Chörle" aus Deckenpfronn ist zu Gast und singt Lieder aus aller Welt.

"Dem Volk auf’s Maul g’schaut – aber net nach am Maul g’schwätzt!" ist das Thema eines Mundartgottesdienstes, den Pfarrer Wilhelm Kern aus Oberjettingen am 12. Februar 2017 in Unterhaugstett hält. Im Anschluss an den Gottesdienst wird die Ausstellung "Vom Werden und Wesen der reformatorischen Bewegung" eröffnet. Mit ihrem Reformationsprogramm "Martin Luther – Untertan und Freigeist" gastiert Dein Theater Stuttgart am 10. März 2017 in der Monakamer Gemeindehalle. "Vergnügt, erlöst, befreit – einfach evangelisch" nennt sich ein Kompaktseminar an vier Abenden im Rahmen der evangelischen Allianz. Die Malnacht zur Jahreslosung mit der Unterhaug­stetter Künstlerin Jessica Isay ist am Freitag, 23. Juni 2017. Zu einem Abend der Begegnung auf der Monakamer Kirchwiese wird am 29. Juli 2017 eingeladen.

Trip zum Melanchthonhaus