Bad Liebenzell Jeder definiert Begriff Heimat anders

Zum Auftakt brachte jeder einen Gegenstand mit, der Heimat symbolisieren sollte. Und so wurden Geschichten und eigene Ideen zu Heimat erzählt. Lukas berichtete von seiner Gilde in seinem Heimatort und zeigte sein Gildehemd. Sepideh zeigte ihr ­Geburtstagsgeschenk, eine handgefertigte Tasche aus dem Iran, und Nini vom Bodensee ließ eine Flasche mit Bodenseewasser rumgehen. Fotos von der Familie, von Freunden und Kuscheltiere wurden ebenfalls gezeigt.

Immer wieder wurde festgestellt, dass egal wo man lebt, Heimat da ist, wo die Familie und die Freunde leben. Denn dort fühle man sich geborgen und aufgehoben, erfahre Liebe und Sicherheit. Einige schauten bei diesen Aussagen traurig, denn sie sind heute ohne Eltern in einem fremden Land.

Unter der Leitung von Jörg Hilger, Musicaldarsteller, Dirigent und Komponist, wurden im Workshop "Lied" internationale Songs zur Heimat und Sehnsucht nach Frieden gemeinsam eingeübt. Die Schauspielerin und Theaterregisseurin Gabriele Sponner stellte das Buch von Deacon sowie Alexis "Sieben Hamster. Wie wir das Meer überquerten, den Berg bestiegen, die Wüste überlebten – und ein neues Zuhause fanden" vor. Die Jugendlichen mit und ohne Handikap haben daraus ein humorvolles Schattenspiel kreiert, das zum Lachen und Nachdenken anregte.

Der Maler und Kunstpädagoge Thomas Heger eröffnete seinen Workshop mit den Worten: "Heimatgefühle stellen sich auch ein, wenn bestimmte Gerüche in die Nase ziehen und die Lieblingsgerichte in den Sinn kommen." Es sollten Schaugerichte auf realen Tellern nachgeformt und bemalt werden. So entstanden täuschend echte Pizzen, Linsen mit Spätzle und Saiten, bayerischer Schweinebraten mit Semmelknödeln und Soße, aber auch afghanische Reisgerichte mit Safran und Kebab.

Fünfstöckige Menschenpyramiden

Jugendliche, die sich eher sportlich mit dem Thema "Heimat" auseinandersetzen wollten, fanden im Workshop "Akrobatik" unter der Leitung des Artisten und Magiers Martin Bukovsek genau das richtige. Auf einer Reise durch die Welt wurden in Ägypten fünfstöckige Menschenpyramiden gebaut, in Indien über Scherben gelaufen und auf einem Nagelbrett getanzt oder Menschen auf den Füßen balanciert. In Las Vegas wurde eine Houdini-Entfesselungsnummer eingeübt, in China mit Tellern jongliert und in Berlin das Brandenburger Tor akrobatisch nachgestaltet. All diese Ergebnisse der Workshops konnte das Publikum beim Heimatabend zum Ende der Seminarwoche bestaunen.

Neben der kreativen Auseinandersetzung mit dem Heimatbegriff, begab sich die Gruppe auch in Liebenzell auf Spurensuche. "Handwerk und Heimat" wurde in der Schokoladen und Marzipanmanufaktur von der Geschäftsführerin Margot Wein und ihrem Team eindrucksvoll präsentiert. Neben wissenswerten Informationen kam das Kosten und Schmecken nicht zu kurz. Der Höhepunkt war jedoch für jeden Besucher, sich selber als Konditor auszuprobieren. Herausgekommen sind bunte Schokoladenpizzen.

Auch im noch zu eröffnenden Wassermuseum konnten die Jugendlichen erste Ein­drücke sammeln. Christof Grosse zeigt an einigen Mitmachstationen, wie Wasser fließt und wie das Nass die Heimat geprägt hat.

"Miteinander Neues ent­decken und diskutieren, Vertrauen aufbauen und kreativ sein sind Formen der politischen Bildung, die Inhalte nachhaltig vermitteln und soziale Kompetenzen fördern. So kann und so soll Inklusion erfahrbar werden", sagt die Seminarleiterin Monika Greiner zum Schluss.