Bad Liebenzell Jägerberg Brass machen Stimmung

Mit bayrischen Spezialitäten wie Weißwürste, Leberkäs und Obazda sowie Maß-Bier vom Fass wollte das Organisationsteam des TV Zainen-Maisenbach die Besucher in den Bad Liebenzeller Teilort locken.

Als besonderen Besuchermagnet konnte man mit dem Auftritt der Gruppe Jägerberg Brass punkten, den Gewinnern des Vorentscheids zum SWR4-Blechduell aus Althengstett.

Die heizten dann auch die Stimmung in der Turnhalle des TVZM ordentlich an, in der sich zeitweilig rund 90 Oktoberfest-Fans aller Altersklassen versammelt hatten und in geselliger Runde den Oktober feierten.