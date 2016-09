Bad Liebenzell In die Bädergeschichte eintauchen

Die Bädergeschichte, die das Kurstädtchen prägt, hat in diesem Jahr mit der Wieder-Eröffnung des Cafés Badhaus 1897 in Kleinwildbad einen Glanzpunkt erhalten. Der Bauherr Joachim Haessler wird ab 11, 14 und 16 Uhr die Besucher durch die geschichtsträchtigen Räume führen. Dort erwartet die Teilnehmer eine ausgewählte Zusammenstellung historischer Fotos zur Entwicklung des Badestädtchens. Für eine Pause stehen Kaffee, Getränke und hausgemachte Kuchen bereit.

Die Bad Liebenzeller Oberstadt mit der Stadtmauer sowie wenig bekannte Kleindenkmale am Burgberg werden in einem Rundgang von Heiko Killinger vorgestellt. Seit Jahren im Schwarzwaldverein unter anderem für die Pflege und Freihaltung des Burgbergs zuständig, ist er ein profunder Kenner der Bad Liebenzeller Heimatgeschichte. Treffpunkt ist ab 14 Uhr das ehemalige Notariat, ein historischer Fachwerkbau mit Türmchen in der Kirchstraße 19. In Beinberg bietet der Förderverein Dorfzentrum Beinberg drei Führungen an, von denen zwei um 10 und eine um 14 Uhr starten. Auch ein geführter Gang über den Waldhufenpfad steht auf dem Programm. Am Treffpunkt Dorfzentrum erläutert Gerhard Treichel vom Heimat- und Geschichtsverein Bad Liebenzell ab 9.30 und ab 13.30 Uhr einführend mit einem 30-minütigen Vorspann die Zusammenhänge der Besiedlung des Nordschwarzwalds erläutern. Mitglieder des Fördervereins übernehmen die Bewirtung beim Treffpunkt am Dorfzentrum in der Höhenstraße 4.

Auch Angebot für Kinder