Bad Liebenzell Im Verbund wird es deutlich einfacher

Bad Liebenzell. Durch Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) sollen dabei nicht nur Synergien genutzt, sondern auch die Förderung optimiert werden. Zu deren Regelungen hat das baden-württembergische Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz eine Verwaltungsvorschrift (VwV) herausgegeben, die als Orientierung dient.

Gemeinderäte stimmen zu

Auf Landkreisebene müssen dafür so genannte Cluster, also Verbünde von Kommunen, gebildet werden. In den Sitzungen der Gemeinderäte waren zum Jahresende in den vergangenen Wochen deren Zusammenschlüsse sowie das Signal zur Unterstützung der Landkreisoffensive Beratungsgrundlage. Bei der Einteilung der Cluster wurde deshalb auf eine Mischung unterschiedlicher Raumkategorien geachtet, um die höchstmögliche Förderung für das Vorhaben zu erhalten. Es wurden die Kategorien Ländlicher Raum, kurz LR, und Randzone des Verdichtungsraums (RV) festgelegt.