Bad Liebenzell Im Kurpark von Liebenzell gezündelt

Bad Liebenzell. Böckle vermutet, dass die Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag ihr Unwesen trieben. "Schöne groß gewachsene Arzneipflanzen wurden mutwillig umgeknickt und im Gartenpavillon wurde gezündelt", teilte Böckle mit. Er bietet im Garten Führungen an. "Dabei wurden der Verkaufsständer der Gartenbroschüren inklusive Inhalt demoliert und weitere Wandflächen angebrannt", so Böckle. "Es ist nicht auszudenken, wie groß der Schaden gewesen wäre, wenn dabei das aus Holz gebaute Bauwerk in Brand geraten wäre", macht er deutlich. "Es ist sehr bedauerlich, dass es Menschen gibt, die die Arbeit von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Schwarzwaldvereins so zerstören", bedauert er.

"Die örtliche Polizei hat den Schaden aufgenommen", teilte Böckle mit. Wer sich nicht an die Polizei wenden möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung melden. Böckle schätzt den Schaden auf rund 500 Euro.

Kameras werden installiert