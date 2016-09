Bad Liebenzell Im Feuerwehrmagazin herrscht Wasen-Stimmung

Auf Straße ausgedehnt

Am Sonntag standen Familien mit Kindern im Mittelpunkt. Zum Festbeginn wurde die Bundesstraße vom "Adler" bis hinter den Lidl-Parkplatz gesperrt. Somit entstand Platz für eine Hüpfburg und ein spektakuläres Kistenklettern. "Wenn es die Situation erfordert, können wir weitere Bänke aufstellen", so Gengenbach über diese zum zweiten Male am zweiten Festtag vorgenommene Ausdehnung der Veranstaltung auf die Bundesstraße vor dem Feuerwehrmagazin.

Ab 11 Uhr war Weißwurstessen und Live-Musik mit Jörg Langer angesagt. Zum Mittagstisch gab es Linsen, Spätzle und Saiten. Nicht fehlen durfte eine stattliche Fahrzeugschau und ein Schauübung der Jugendfeuerwehr. Der Nachwuchs zeigte Eltern und Verwandten, was er schon alles gelernt hat. "Insgesamt läuft es recht gut", so Gengenbach, der seit Anfang des Jahres der Bad Liebenzeller Abteilung vorsteht. "Aktuell zählen wir 36 Aktive, Tendenz steigend."